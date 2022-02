Jornalista do SBT é agredido e humilhado durante matéria: "seu repórter de cocô" (vídeo)

Apoie o 247

247 - Iverson Vaz, repórter da Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná, foi agredido e humilhado por um grupo alcoolizado durante a gravação de uma matéria na madrugada de Curitiba, capital paranaense. O jornalista mostrava a briga entre dois grupos de mulheres, quando as agressões começaram. O motivo da discussão não era tão claro, mas havia uma moça que estava em coma alcoólico e outros chegando para ajudar. Contudo outro grupo de mulheres já estava no local e uma briga generalizada se instalou. A reportagem é do portal Na Telinha.

Ao perguntar aos envolvidos o que estava acontecendo, o repórter levou um tapa, foi humilhado e teve seu microfone arrancado da mão. "É o teu c* que tá acontecendo aqui, meu amor. Se você divulgar a minha imagem vou processar você até o c* e você não vai ter dinheiro pra me pagar. Então sai daqui. Vai se fud*r, seu filho da put*... Se sair uma imagem minha na tua mão você está fudid*. Sai daqui, vai dormir, seu bost*", disse a mulher, completamente alterada.

Momentos depois, outras pessoas bêbadas se juntaram para maltratar o jornalista. "Você é um repórter de cocô e não vale nada. Caça defunto do caralh*", disse uma mulher bêbada.

Outra mulher alcoolizada também o humilhou: "Pobre! Pobre! A gente toma champagne de 300 conto", afirmou uma suposta advogada que também estava envolvida na briga. No dia seguinte, Iverson participou do Tribuna da Massa para contar sobre o caso e o âncora Lucas Rocha revelou que o canal vai tomar medidas cabíveis contra os agressores.





