Jornalista francesa que cobre violência contra Donbass é bloqueada no Twitter

Sputnik Brasil - A repórter e documentarista francesa Anne-Laure Bonnel foi bloqueada na rede social Twitter. A profissional de imprensa atua há anos na denúncia de agressões contra as populações da região de Donbass.

Bonnel é conhecida por um documentário de 2016 retratando a situação nas hoje reconhecidas pela Rússia como repúblicas populares de Donetsk e Lugank (RPD e RPL). O filme "Donbass" foi banido do YouTube no início do mês, mas foi republicado por outras contas na plataforma.

Recentemente, a repórter também teve uma reportagem sobre a violência contra as populações de Donbass retirada do ar pelo jornal francês Le Figaro, segundo ela própria denunciou.

A jornalista criou um perfil alternativo no Twitter no qual denunciou que outro vídeo seu no YouTube foi retirado do ar. Dessa vez, a reportagem continha relatos sobre a ação do grupo militar neonazista ucraniano Batalhão de Azov em Mariupol.

Recentemente, o YouTube também bloqueou o acesso às páginas de mídias estatais russas. Da mesma forma, jornalistas dessas agências de mídia estão sendo rotulados no Twitter com o objetivo de diminuir o alcance de suas contas. A rede tem rotulado inclusive profissionais que não trabalham mais nessas agências ou que são freelancers.

Em todo o território da União Europeia (UE), o acesso à Sputnik e RT também foi bloqueado em meio às sanções impostas pelos EUA e seus aliados contra a Rússia.

