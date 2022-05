Jornalista Gabriel Luiz, esfaqueado, tem alta do hospital (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O repórter Gabriel Luiz, da TV Globo, em Brasília (DF), recebeu alta hospitalar na tarde desta sexta-feira (6). O jornalista saiu do Hospital Brasília, no Lago Sul, por volta das 17h. "Tô com saudades de vocês, volto logo", disse Gabriel aos jornalistas que esperavam, na porta.

O jornalista levou dez facadas em 14 de abril. Foi atingido no pescoço, no abdômen, no tórax, na perna, no estômago, no pulmão, no pâncreas e no diafragma. Também teve ferimentos no braço e no pulso.

Tô de alta! Que vitória! pic.twitter.com/p0fPUTL4te CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 6, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE