Jornalista José Raimundo Oliveira anuncia saída da Globo após 31 anos

247 - O jornalista José Raimundo Oliveira anunciou nesta quinta-feira (7) sua saída da TV Bahia, afiliada da TV Globo, após 31 anos trabalhando na emissora.

Em mensagem no Instagram, o repórter relembrou sua trajetória, agradeceu os colegas e disse que ainda não definiu seus próximos passos. "O horizonte é indefinido por enquanto. E desafiador. É hora de pensar e avaliar. E daqui a pouco pegar a estrada novamente. Aliás, novas estradas pela frente. E ainda muita história pra contar", afirmou.

Segundo o UOL, ao longo da carreira, José cobriu diversos momentos inesquecíveis do Brasil, como a visita do papa João Paulo II, em 1980, eleições municipais, estaduais e nacionais, conversou com políticos, ministros e até presidentes.

José Raimundo adotou o home office durante a pandemia do covid-19, por ter mais de 60 anos e também por fazer parte do grupo de risco. Neste período, o jornalista viu algumas de suas reportagens reprisadas no Globo Repórter.

Leia, abaixo, a publicação de José Raimundo Oliveira:

"Se tem uma coisa que me maltrata é a despedida. Mas como é inevitável, comunico o meu desligamento da Tv Bahia. É aquela velha e conhecida regra: relação de trabalho só se mantém quando as duas partes querem.

Foram 31 anos de dedicação exclusiva, intensa. Uma estrada longa, enladeirada, sinuosa, surpreendente, como costuma impor a prática do bom jornalismo na tv. Na bagagem, uma trajetória que me honra, histórias inesquecíveis e a impagável convivência de companheirismo e aprendizado.

Levo dos colegas e amigos que cultivei, além da saudade, o apreço, a gratidão, a admiração, o desejo de que sejam sempre felizes.

O horizonte é indefinido por enquanto. E desafiador. É hora de pensar e avaliar. E daqui a pouco pegar a estrada novamente. Aliás, novas estradas pela frente. E ainda muita história pra contar."

