Jornalista Leandro Demori deixa o Brasil para proteger sua família

Jornalista que participou do Intercept decidiu se exilar após se sentir ameaçado edit

Apoie o 247

ICL

247 – O jornalista Leandro Demori, que foi do Intercept e participou da Vaza Jato, série de denúncias contra o ex-juiz suspeito Sergio Moro e a força-tarefa da Lava Jato, não mora mais no Brasil. Em vídeo nas redes sociais, ele anunciou sua saída do Brasil, para proteger sua integridade e da sua família. Graças à Vaza Jato, os abusos de Moro e dos procuradores foram desmascarados. Confira seu vídeo:

Em família, decidimos sair do Brasil. O motivo 👇 pic.twitter.com/gck9Yr9wQP September 29, 2022

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.