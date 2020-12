Jornalista Leila Richers morre aos 65 anos

247 - A jornalista e apresentadora Leila Richers, de 65 anos, morreu nessa quinta-feira (10), após um ano de luta contra o câncer. O anúncio foi feito no no Facebook da jornalista, no início da noite desta quinta-feira (10).

"Queridos amigos! Depois de uma longa batalha contra um câncer enfim descansei. Não haverá velório e serei cremada. Obrigada pelo carinho e pelas orações. Um beijo. Amém!", diz a publicação.

A apresentadora se formou em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1986. Também foi repórter e editora de moda nas revistas Desfile e Manchete.

A jornalista fez a carreira na Rede Manchete, onde foi apresentadora do Jornal Panorama e do Jornal da Manchete (de 1987 a 1993).

Leila Richers. Foto: Reprodução (Facebook)

