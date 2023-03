Jornalista propõe fim da cultura do cancelamento após tentativa de suicídio de PC Siqueira

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Nani Mariani defendeu o fim da cultura do cancelamento na internet após o youtuber PC Siqueira, 36 anos, ser encontrado desacordado na última quarta-feira (8), após tentar tirar a própria vida. Ele chegou a ser investigado por acusação de pedofilia. As apurações foram abertas em 2020.

"É urgente discutirmos esta cultura de cancelamento nas redes", disse a jornalista. "Não quero defender ngm mas dizer que o tribunal da internet julga, mesmo sem provas. Todos se sentem autorizados a fazer linchamento virtual, sem se importar com que efeitos isso terá no cotidiano. É cruel esta união em torno do ódio. Acho que a gente tem que pensar sobre isso", afirmou.

"PC Siqueira foi acusado (e cancelado) em 2021 por possível pedofilia. Depois de um imenso trabalho da Polícia Técnico-Científica (SPTC), da Sec. de Seg Públ de SP ele foi inocentado Mas a recuperação é difícil e ontem ele tentou suicídio. Estava há 15 sem remédio por falta de $".

PC Siqueira foi acusado (e cancelado) em 2021 por possível pedofilia. Depois de um imenso trabalho da Polícia Técnico-Científica (SPTC), da Sec. de Seg Públ de SP ele foi inocentado

Mas a recuperação é difícil e ontem ele tentou suicídio . Estava há 15 sem remédio por falta de $ — Nani Mariani (@Nani_Mariani) March 10, 2023





Não quero defender ngm mas dizer que o tribunal da internet julga, mesmo sem provas. Todos se sentem autorizados a fazer linchamento virtual, sem se importar com que efeitos isso terá no cotidiano. É cruel esta união em torno do ódio. Acho que a gente tem que pensar sobre isso — Nani Mariani (@Nani_Mariani) March 11, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.