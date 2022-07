Jornalista que entrou na justiça exigindo da Globo salário igual a de Fátima Bernardes fica fora de 'adeus' da apresentadora

Apoie o 247

247 - Parceiro de Fátima Bernardes durante sete anos, entre 2012 e 2019, Lair Rennó ficou de fora da despedida da apresentadora do Encontro. Além de estar impedido de aparecer na emissora por trabalhar na Record atualmente, o jornalista entrou na Justiça contra a Globo e pede reconhecimento do vínculo como funcionário e também espera receber o equivalente ao salário de Fátima Bernardes pelas vezes que a substituiu no comando do programa. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Rennó começou no Encontro como porta-voz dos telespectadores, mostrando fotos, vídeos e comentários do programa na internet. A partir de 2014, passou a analisar os assuntos tratados na atração, fosse com a plateia ou com os convidados. Andre Curvello passou a ocupar esse espaço sozinho.

Em junho, o programa de Fátima Bernardes mostrou momentos marcantes do Encontro nos últimos dez anos e, nesta sexta-feira (1º), reuniu no estúdio repórteres e parceiros que colaboraram com as pautas ao longo da trajetória. Lair, no entanto, não foi citado.

O jornalista foi dispensado em dezembro de 2019. Na ocasião, a Comunicação da Globo se limitou a dizer que ele estava se despedindo após "20 anos de uma trajetória conjunta de sucesso, carinho e respeito".

Nascido em Belo Horizonte e formado pela PUC Minas Gerais, Lair Rennó começou sua carreira de jornalista na EPTV Sul de Minas de Varginha. Após uma passagem pela Rede Minas como chefe de Redação, foi contratado como repórter da Globo mineira.

Pouco depois, foi promovido a apresentador dos jornais Bom Dia Minas e Radar MG. Em 2009, o jornalista chamou a atenção da GloboNews por seu perfil jovem e foi contratado pelo canal de notícias da TV paga, antes de migrar para o Entretenimento.

Em sua despedida da Globo, ele agradeceu Fátima Bernardes. "Fátima sempre diz: 'Diário e ao vivo não é para os fracos'. Ela tem razão. Só se esqueceu de dizer que ao lado dela tudo se ameniza, tudo é leveza. Ao lado dela, você se fortalece sempre", declarou. V

