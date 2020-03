Jornalista que publicou sobre suposta traição de Michelle Bolsonaro é o mesmo que inventou o triplex do Lula

As redes bolsonaristas estão revoltadas com Germano Oliveira, jornalista que antes era adorado por parte da direita por publicar matérias mentirosas contra o ex-presidente Lula e estabelecer um conluio com a Lava Jato edit

Revista Fórum - O editor da revista IstoÉ Germano Oliveira foi quem deu a notícia, repercutida nesta segunda-feira (2), de que a primeira-dama Michelle Bolsonaro estaria envolvida em uma relação extraconjugal com o ex-ministro Osmar Terra. Na reportagem, Oliveira apresenta supostos indícios de que Michelle estaria insatisfeita com seu casamento e que estaria um tanto quanto afastada do presidente.

Agora criticado pela direita, Oliveira tem um histórico de reportagens fantasiosas contra Lula desde os tempos em que atuou como editor da sucursal do jornal O Globo em São Paulo, quando fabricou a primeira matéria sobre o Triplex do Guarujá, que serviu como notícia-crime para abertura do processo, que após ser transferido para a força-tarefa em Curitiba resultou na prisão política do ex-presidente.

