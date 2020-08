Jornalista revela que Marcelo Tas pediu sua demissão e que ele é devoto “ao próprio ego”

247 - “Ele é um devoto ao próprio ego que acha que não deve ser criticado”. É dessa forma que a jornalista Mariana Lang descreveu o também jornalista Marcelo Tas, que foi alvo de várias críticas após entrevistar o humorista Marcelo Adnet e aproveitar o espaço para fazer propaganda anticomunista .

Segundo revelou Mariana, Tas a “cancelou no Twitter e na internet em 2009 e pediu a minha demissão porque fiz jornalismo”.

“Eu era só uma jovem repórter e fiquei noites sem dormir . Ele é um devoto ao próprio ego que acha que não deve ser criticado. Um cafona, portanto?”, questionou.

Segundo o portal Diário do Centro do Mundo, Marcelo Tas pediu sua demissão em 2009 por causa de uma matéria que ela escreveu na Folha sobre uma pane que teria ocorrido no fornecimento dos serviços da empresa Speedy. O então apresentador do ‘CQC’, que era garoto-propaganda da empresa, recebeu dezenas de críticas nas redes sociais após o episódio.

