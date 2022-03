Jornalista russa é libertada após protesto contra a guerra na Ucrânia (vídeo)

Apoie o 247

247 - A jornalista russa Marina Ovsyannikova foi libertada após ser detida e levada para uma delegacia nessa segunda-feira (14), na Rússia, por ter feito um protesto contra a guerra na Ucrânia, alvo de tropas russas desde o dia 24 de fevereiro.

"Dias mais difíceis da minha vida", disse. "Não recebi nenhuma assistência jurídica. Estava em uma posição bastante difícil", contou.

A Rússia é contra a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), liderada pelos Estados Unidos, que tentam ampliar a influência no leste europeu.

Esta terça-feira (15) terá mais uma rodada de negociações entre as delegações da Rússia e da Ucrânia.

Jornalista russa é libertada após protesto na tv estatal. “Dias mais difíceis da minha vida”.



Marina Ovsyannikova recebeu uma multa e deve responder a um processo. Ela disse que foi interrogada por mais de 14 horas.



Legendas: @SamPancher pic.twitter.com/wbQoIGtTcO

