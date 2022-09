Jornalista Silvio Lancelotti morre aos 78 anos

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - Morreu nesta terça-feira (13), em São Paulo, o jornalista Sílvio Lancellotti, aos 78 anos. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Paulo, localizado na capital paulista, após sofrer uma parada cardíaca, na semana passada. Desde então, não acordou mais. Seus familiares foram informados que o quadro era irreversível, e autorizaram que os aparelhos fossem desligados.

Paulista de São Vicente, no litoral de SP, Silvio Lancelotti nasceu no dia 16 de agosto de 1944. Ele se formou em arquitetura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

“Jornalista por paixão”, participou da fundação da revista Veja, foi editor-chefe da IstoÉ e diretor de redação da revista Vogue. Também trabalhou nos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo.

Mas foi na televisão que Sílvio ficou conhecido nacionalmente, com passagens. Ele se destacou como comentarista do Campeonato Italiano, ao lado do narrador Luciano do Valle, durante as manhãs de domingo na TV Bandeirantes, para onde foi levado por Luciano do Valle, nos anos 80. Na emissora, formou dupla famosa também com o narrador Silvio Luiz.

Assim, foi pela voz do comentarista que os brasileiros se encantaram com o Napoli de Diego Maradona, Careca e Alemão, e com o Milan de Van Basten, Frank Rijkaard e Rudd Gullit, entre outros supertimes da época naquele país.

Ao todo, foram 11 anos na emissora paulista. Mais tarde, foi para a Espn, onde passou dez anos, até 2012, para tocar uma coluna fixa no portal R7, sua última ocupação

Além disso, a gastronomia também era outra paixão do jornalista. Ao mesmo tempo em fazia seus comentários de profundo conhecedor do futebol, brindava os espectadores com as melhores receitas da culinária italiana durante o intervalo dos jogos.

Como comentarista e jornalista de futebol, participou de oito edições da Copa do Mundo e seis dos Jogos Olímpicos. Chegou a entrevistar Maradona no ônibus da seleção argentina após a derrota para a Alemanha na final da edição de 1990. Foi também quem primeiro noticiou a morte de Ayrton Senna, em maio de 1994.

Do botão para as telas

Torcedor do Corinthians e da Juventus (ITA), o jornalista contou, em entrevista ao UOL, que o interesse pelo futebol internacional começou por acaso. “Meu filho jogava futebol de botão e ia com ele para encomendar os botões em uma fábrica na Mooca. A gente fazia campeonatos e ele gostava de narrar o jogo. Um dia, ele falou: ‘Pai, eu não sei os nomes dos caras’. Então comecei a assinar a La Gazzetta dello Sport“, até hoje o principal jornal esportivo da Itália.

Silvio escreveu mais de 20 livros entre culinária, romances e esportes. Sua obra mais conhecida, Honra ou Vendetta (Ed. L&PM), sobre a máfia siciliana, foi adaptada como novela pela Record.

Pelas redes sociais, jornalistas, personalidades do mundo da bola e torcedores lamentaram a morte do jornalista.

Quem teve a oportunidade de conhecer o Silvio Lancellotti, como eu tive desde garoto, vai sentir um vazio imenso no peito. Uma enciclopédia do futebol mundial, um amigo e, acima de tudo, um corinthiano inesquecível. Vai em paz, Silvio. pic.twitter.com/Gh0dJ7fmHM — Duilio M. Alves (@duiliomalves) September 13, 2022

Recebo com enorme pesar a notícia do falecimento do querido Silvio Lancellotti, uma inspiração e referência para os fãs de futebol italiano e internacional no Brasil. Foi nossa companhia durante tantas manhãs, e nos deu a honra de ser colega de trabalho na ESPN. Paz aos amigos. pic.twitter.com/GThaYGmNCU — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) September 13, 2022

Cresci vendo o comentarista de futebol e chef de cozinha pela TV.



Tive o privilégio de conviver com o contador de histórias.



O arquiteto que inventou o corte da picanha e o creme de papaya com cassis.



Silvio era tão incrível que era difícil acreditar.https://t.co/vcZwt9wS4i — Luiz Hygino (@lhygino) September 13, 2022

Comecei a assistir futebol europeu com o Silvio comentando o italiano na ESPN.



Vocabulário rico, voz mansa.



Seu jeito peculiar rendeu até uma ótima e divertida imitação de Hermes & Renato.



Descanse em paz 🙏🏻🙏🏻🙏🏻https://t.co/nwBT2FpAZA — Daniel K Burman (@DKBurman) September 13, 2022

