Jornalistas da Globo e da GloboNews cruzam os braços para cobrar aumento real de salários

247 - Jornalistas da Globo e da Globonews no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília cruzaram os braços na tarde da sexta-feira (19) em protesto por melhores salários. De acordo com o site Notícias da TV, “a principal reclamação é que a emissora oferece um aumento abaixo da reposição da inflação do período”.

Os jornalistas pedem a reposição das perdas com a inflação, em torno de 10,75%. Outras emissoras, como a Record e o SBT, por exemplo, já fizeram a reposição nos últimos meses. A Globo, porém, adiantou parte do índice da inflação, mas em apenas 5,5%. “A proposta patronal é um valor menor, de apenas 7% --o que não é considerado um aumento real pelos contratados”, destaca a reportagem.

O movimento também contou com o apoio de outros veículos de comunicação. A proposta foi aprovada em assembleia unificada na terça-feira (16) e as manifestações foram realizadas em frente às sedes da empresa.

