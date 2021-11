Jornalistas e políticos se solidarizam e lamentam a morte de Cristiana Lôbo

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jornalistas e políticos foram às redes sociais lamentar a morte da jornalista da GloboNews Cristiana Lôbo, que faleceu nesta quinta-feira (11), aos 64 anos, em consequência de um mieloma múltiplo agravado por uma pneumonia contraída nos últimos dias.

"Essa capacidade de brincar e não se levar tão a sério, mesmo sendo uma das maiores analistas políticas da imprensa brasileira, era uma característica dela", escreveu a jornalista Vera Magalhães no Twitter.

"Elegante, certeira, inteligente. E de uma generosidade tamanha", disse a jornalista Júlia Arraes.

PUBLICIDADE

"Um divisor de águas", disse Gérson Camarotti. "Formou uma geração de jornalistas. Quanta tristeza. Perdi uma amiga generosa. Fica uma saudade infinita".

"Te amaremos pra sempre Cris Lobo. pra sempre !!!", escreve Camila Bomfim, outra repórter da GloboNews.

O jornalista Diego Amorim, do site O Antagonista, afirmou que Cristiana "era jornalista mais preocupada com a notícia do que com a aparência ou com as caras e bocas".

PUBLICIDADE

Políticos

Políticos também lamentaram a morte da jornalista. Um deles foi o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP). "Meus profundos sentimentos a sua família e aos seus colegas de trabalho", complementou.

"Sempre atenta, forte, incisiva, objetiva, doce, amável, inteligente", afirmou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

A senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) disse que o "jornalismo perde uma das maiores do país e nós nos despedimos de uma guerreira que lutou até o último instante". "Meus sentimentos a todos os familiares, amigos e admiradores".

PUBLICIDADE

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) afirmou que "Cristiana Lôbo marcou a cobertura da política nacional com brilho e competência ímpares".

Essa capacidade de brincar e não se levar tão a sério, mesmo sendo uma das maiores analistas políticas da imprensa brasileira, era uma característica dela, bem como a generosidade e o entusiasmo com a notícia, sempre. Em qualquer fase da carreira. Jornalista com J maiúsculo. — Vera Magalhães VACINA SIM💉 (@veramagalhaes) November 11, 2021

PUBLICIDADE

Como falar da Cris Lôbo no passado? Como?

A falta que vai fazer no jornalismo e no comentário político. Elegante, certeira, inteligente. E de uma generosidade tamanha.

Saudades, Cris! — Júlia Arraes (@juliarraes) November 11, 2021

Meu Deus que dia triste!!! te amaremos pra sempre Cris Lobo. pra sempre !!! nao consigo acreditar — Camila Bomfim (@camilabomfim) November 11, 2021

Cristiana Lôbo simplesmente criou a cobertura política ao vivo, em cima dos fatos, com bastidores e informações exclusivas. Um divisor de águas. Formou uma geração de jornalistas. Quanta tristeza. Perdi uma amiga generosa. Fica uma saudade infinita. https://t.co/PifnMm7eHa — Gerson Camarotti (@gcamarotti) November 11, 2021

Com profundo pesar soube do falecimento da Cristiana Lôbo, jornalista e colunista da Globonews. Uma imensa perda! Meus profundos sentimentos a sua família e aos seus colegas de trabalho. @GloboNews — Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) November 11, 2021

Não dá pra acreditar. Perdemos Cristiana Lôbo, um dos maiores nomes do nosso jornalismo. Sempre atenta, forte, incisiva, objetiva, doce, amável, inteligente. Tive a honra de aprender muito com ela. Continuarei aprendendo. Toda a solidariedade à família e aos amigos. — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) November 11, 2021

Estou profundamente consternada pela partida da jornalista Cristiana Lôbo. O jornalismo perde uma das maiores do país e nós nos despedimos de uma guerreira que lutou até o último instante.

Meus sentimentos a todos os familiares, amigos e admiradores.

Que Deus os conforte. — Daniella Ribeiro (@soudaniella111) November 11, 2021

Cristiana Lôbo marcou a cobertura da política nacional com brilho e competência ímpares. O país perde uma de suas grandes referências do jornalismo. Nossa solidariedade à família e aos amigos. https://t.co/ydhlM9MfgV — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) November 11, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: