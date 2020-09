José Casado: Bolsonaro e Araújo “jogaram o Brasil num plano de guerra contra a Venezuela”

247 - O jornalista José Casado, escreveu em O Globo , sobre a visita de Mike Pompeo a Roraima, afirmando que com a iniciativa sem precedentes “Bolsonaro e o seu chanceler jogaram o Brasil num plano de guerra contra a Venezuela, e com explícito desprezo ao Congresso”.

Sob o título “Planos para uma guerra”, Casado informou que “é novidade a sincronia entre Brasília e Washington no planejamento do cerco militar ao regime de Caracas” e acrescentou: “Inovador foi o aval do governo Jair Bolsonaro a um diplomata estrangeiro para usar o território brasileiro num ataque a governo vizinho. Esse delito constitucional foi flagrado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia”.

A situação inusitada, afirmou o jornalista, levou a uma efetiva “simulação de guerra convencional” durante a visita: “Outra novidade foi a sincronia entre Brasília e Washington no planejamento do cerco militar ao regime de Caracas. Mobilizaram-se três mil soldados brasileiros, satélites e baterias de foguetes, levadas por 4,6 mil km, numa simulação de guerra convencional na fronteira Norte”.