José de Abreu defende delação de Dallagnol: "prende que vem"

247 - O humorista José de Abreu comentou a declaração do ex-coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, que falou que está sendo montado um “circo” para anular as condenações da operação golpista.

"Como nota o procurador Júlio Marcelo, 'o circo para anular as condenações da Lava Jato está sendo montado'. O risco é um efeito dominó", disse Dallagnol ao reproduzir um artigo do procurador Júlio Marcelo.

Zé de Abreu respondeu em suas redes sociais, nesta terça-feira, 9: “Delação premiada para Dallagnol. Prende e espera que vem!”.

Delação premiada para @deltanmd ! Prende e espera que vem! — José de Abreu (@zehdeabreu) February 9, 2021

A maioria dos ministros (4 a 1) da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é legal o compartilhamento com a defesa do ex-presidente Lula das mensagens trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, apreendidas na Operação Spoofing.

As mensagens, que foram anexadas pela defesa de Lula em recurso ao STF, confirmam o papel de Moro como chefe da Operação e a intimidade do então juiz com procuradores, orientando, criticando e combinando datas dos processos junto à força-tarefa. As conversas confirmam o conluio para processar, prender e tirar Lula das eleições presidenciais.

