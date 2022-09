José Dumont contrata advogado do caso Daniella Perez

Apoie o 247

ICL

247 - Preso desde o último dia 15, acusado de armazenar conteúdo de pornografia infantil e manter relações sexuais com uma criança de 12 anos, José Dumont contratou o escritório do advogado Arthur Lavigne, um dos mais caros e renomados do Brasil, para trabalhar no caso. O profissional é conhecido por sua atuação no caso Daniella Perez, como assistente de acusação. As informações são do portal Metrópoles.

Glória ficou tão agradecida pela contribuição de Lavigne na condenação de Guilherme de Pádua e Paula Thomaz que chegou a citá-lo no texto de um personagem da novela A Força do Querer, escrita por ela.

Além de ser conhecido por seu trabalho no Direito, Arthur Lavigne é pai de Paula Lavigne, produtora cultural e empresária que é casada com o cantor Caetano Veloso desde 1986.

De acordo com o Notícias da TV, Arthur Lavigne não atua diretamente do caso de José Dumont, mas é responsável pelo corpo de advogados que fazem parte do seu escritório. Ainda segundo o site, ele já era cliente e resolvia outros assuntos jurídicos, mas agora será defendido também na esfera criminal.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.