Josias: governo Bolsonaro especializa-se em atirar contra o próprio pé

O jornalista Josias de Souza vê o governo Jair Bolsonaro como o único do planeta "com 110% de polêmicas. Um governo da guerra, pela guerra e para a guerra"

247 - "O excesso de polêmicas sob Jair Bolsonaro deixou de ser um problema político ou administrativo. É matemático", escreve o jornalista Josias de Souza, em sua coluna publicada no portal Uol. "O único governo do planeta com 110% de polêmicas. Um governo da guerra, pela guerra e para a guerra".

O colunista reforça que, neste começo de 2020, "Bolsonaro ofendeu uma jornalista com insinuações sexuais, comprou briga com 20 governadores, arrastou para dentro do Planalto o cadáver do miliciano Adriano da Nóbrega. Revelou-se capaz de tudo, menos de enviar a reforma administrativa para o Congresso, a única coisa que se esperava dele".

"O ministro Paulo Guedes forneceu munição aos adversários com observações desnecessárias sobre parasitas e empregadas domésticas. É nesse contexto que estão inseridas as declarações do general Augusto Heleno", diz. "Bolsonaro e seus auxiliares põem em dúvida a própria teoria evolucionista. Mais um pouco e o macaco irromperá no palco para indagar: Valeu a pena?".