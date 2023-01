Jovem Pan afasta Constantino, Figueiredo e Zoe após ação da MPF

Os três foram afastados após orientação do Conselho. Na segunda, o empresário Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, renunciou ao cargo de presidente do grupo edit

Apoie o 247

ICL

247 — A Jovem Pan decidiu afastar Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Zoe Martinez por tempo indeterminado, segundo o portal NaTelinha .

Os jornalistas afastados são defensores da radicalização bolsonarista, que levou à invasão das sedes dos três poderes, em Brasília, no último domingo, 9.

De acordo com o NaTelinha, os três foram afastados após orientação do Conselho por conta do processo que o Ministério Público Federal está movendo contra a emissora .

Na segunda-feira, 9, o empresário Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, renunciou ao cargo de presidente do grupo Jovem Pan.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.