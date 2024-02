Jovem Pan associa negro a macaco durante programa ao vivo (vídeo)

Apoie o 247

247 - Durante uma transmissão ao vivo na Jovem Pan sobre filmes e séries contra a “cultura da lacração”, o cinegrafista decidiu focar em um homem fantasiado de macaco justamente no mesmo momento em que pessoas negras eram citadas.

O apresentador percebe que a filmagem poderia dar algum problema e pede para o cinegrafista “tirar o macaco dai”.

Nas redes sociais, internautas indicam que a ação é uma clara demonstração racista.

RACISMO AO VIVO: Jovem Pan associou negro a macaco durante programa ao vivo. Vamos ver o malabarismo da emissora e da extrema-direita para defender mais esse caso nojento. pic.twitter.com/hE0miQPPfs
February 17, 2024

