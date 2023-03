Jovem Pan e Joice Hasselmann entram em pé de guerra; entenda o motivo

Apoie o 247

247 - A Jovem Pan processou a ex-deputada federal Joice Hasselmann por dano moral e calúnia, por conta de uma entrevista dada em junho de 2022 no podcast Inteligência Ltda. Na ocasião, a jornalista criticou a empresa de Antônio Augusto do Amaral Carvalho Filho, o Tutinha, ao afirmar que ela dá "zero de ibope" e que "puxou o saco do governo" para virar uma televisão. O pedido é de R$ 100 mil de indenização.

Reportagem do portal Notícias da TV teve acesso aos autos do processo em primeira mão. A Jovem Pan diz que Joice maculou a imagem da empresa e mentiu ao dizer que o canal marca traço na audiência com os programas de notícias.

