Jovem Pan faz propaganda explícita da Taurus, fabricante de armas, em horário nobre

247 - Tentando maquiar como “notícia inusitada”, a Jovem Pan fez uma propaganda explícita da Taurus, em horário nobre da grade da programação, anunciando aos seus telespectadores que a maior fabricante de armas do Brasil irá fazer uma “promoção de no dia 7 de setembro”, momento em que Jair Bolsonaro incita seus seguidores a saírem às ruas contra a democracia.

A disparada na venda de armas no Brasil ocorreu com mais força nos estados com eleitorado mais bolsonarista. "O registro de armas novas pela Polícia Federal cresceu mais nos estados nos quais o presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu no segundo turno das eleições de 2018. Entre 2018 e 2021, o número de novas armas registradas passou de 39 mil para 163,7 mil nas 16 unidades da federação que preferiram Bolsonaro, uma alta de 320%. Já nos 11 estados nos quais Fernando Haddad (PT) venceu no segundo turno, o aumento foi de 223%, saindo de 12 mil para 38,8 mil", informam Rafael Lopes e Lucas Marchesini na Folha de S. Paulo.

Vale lembrar que a emissora, que faz abertamente apologia a compra de armamentos em sua programação, é uma concessão pública.

Quando a história destes dias nefastos for contada, a @JovemPanNews vai ter um capitulo bem pouco lisonjeiro. “Promoção inusitada”. “Inusitada”. Sei. pic.twitter.com/g5vPf3pq5D — Antonio Prata (@antonioprata) September 5, 2022





