Jovem Pan passa vergonha ao transmitir encontro entre Bolsonaro e Putin sem tradutor

247 - A Jovem Pan transmitiu o encontro do presidente Jair Bolsonaro com Vladimir Putin nesta quarta-feira (16), mas cometeu a gafe de exibir o discurso do líder russo sem um tradutor simultâneo. O Morning Show mostrou a fala do chefe de Estado da Rússia durante quase dois minutos completamente sem legendas. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Olha só, gente, uma informação urgente. O presidente da República fala ao lado do presidente russo, Vladimir Putin, ao vivo, com tradução na Jovem Pan News", introduziu o apresentador Paulo Mathias.

Durante o discurso em russo, foi possível ouvir os comentaristas e o titular do Morning Show cochichando ao fundo, até que este reagiu.

"Você nos acompanha aqui na Jovem Pan News. Neste momento, é agora, é ao vivo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fala à imprensa diretamente de 'Moscão'... De Moscou! Bem ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro", soltou Mathias.

"A transmissão ainda não está com tradução em inglês, justamente para que a gente possa dizer a todos vocês o que tá sendo dito pelo presidente russo, mas enquanto isso a gente vai analisando, principalmente as expectativas dessa fala do presidente da República daqui a pouco", explicou o apresentador.

