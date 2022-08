Jovem Pan reproduz fake news sobre falsa conversa entre Vera Magalhães e Fabíola Cidral para atacar Bolsonaro (vídeo)

Apoie o 247

247 - Ana Paula Henkel reproduziu no horário nobre da emissora Jovem Pan, que é uma concessão pública, uma fake news envolvendo as jornalistas Vera Magalhães e Fabíola Cidral.

Nas imagens, a âncora do UOL fala sobre uma conversa que teve com a presidenciável Simone Tebet (MDB) nos bastidores do debate, nos estúdios da Band, do último domingo (28).

"Acho que o momento mais quente do debate foi quando Simone Tebet e Bolsonaro se enfrentaram. E eu vou confessar uma coisa: eu conversei com ela logo na sequência, e ela disse que sabia que ele [Bolsonaro] ficaria nervoso", contou Fabíola.

Segundo a jornalista, Tebet afirmou que "fez até de propósito para mostrar quem ele é".

A postagem compartilhada pelos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) e reproduzida na emissora, no entanto, diz que Fabíola se refere a Vera Magalhães, que foi atacada pelo chefe do Executivo durante o debate.

