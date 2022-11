Jovem Pan tira do ar mais um comentarista que gerou surto de Rodrigo Constantino ao vivo

Apoie o 247

247 - Um dos apresentadores do Morning Show, na Jovem Pan, Leonardo Grandini está fora do ar desde segunda-feira, 21, e não há previsões de que volte à tela nesta semana.

De acordo com o portal F5, veio de Grandini o comentário que provocou a saída intempestiva de Rodrigo Constantino de um programa ao vivo, no último dia 16, ao chamá-lo de "puxa-saco" de Jair Bolsonaro. Mas a gota d'água pode ter vindo da edição do Linha de Frente de sábado, 19, após novas divergências políticas.

Na quarta-feira, 16, irritado com Grandini e Cesar Calejon, que também o desafiou no ar, Constantino condicionou sua permanência na Pan à garantia de que nenhum dos dois esteja mais no mesmo programa que ele. A emissora imeditatamente afastou Calejon dos trabalhos.

