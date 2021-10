Jovem Pan vira TV e bolsonarismo comemora

Apoie o 247

247 - A aproximação da estreia da Jovem Pan na TV paga animou a militância de extrema direita que já enxerga o canal como capaz de “desbancar as emissoras de esquerda”. A rádio Jovem Pan é hoje um dos poucos veículos de comunicação de grande audiência alinhados a Jair Bolsonaro do país -os outros, SBT, Record e Band, afastaram-se progressivamente da adesão ao bolsonarismo nos últimos meses.

Em linha com a ideia de que tudo o que não é completamente fiel a Bolsonaro é "de esquerda", um anúncio sobre a Jovem Pan TV que circula nas redes sociais acusa textualmente a CNN, Band, Globo e Globonews - que adotam um posicionamento crítico ao chefe do Executivo - de "divulgarem inverdades e de serem parciais”, além de “nunca divulgar as realizações positivas do governo”. A Jovem Pan TV deverá estrear na TV paga no dia 17 de outubro.

Ainda segundo o anúncio, a emissora será um canal “comprometido” com a imparcialidade e a honestidade da informação. Apesar da afirmação, o Grupo Jovem Pan, do empresário Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, notabilizou-se por ser uma porta-voz do bolsonarismo nos últimos anos, a exemplo da emissora de direita estadunidense Fox News. Também existe a expectativa que a emissora seja utilizada por Bolsonaro para alavancar a sua campanha de reeleição em 2022.

Confira o anúncio sobre o assunto que circula nas redes sociais.

Anúncio que começou a circular sem parar nas redes bolsonaristas. A midiosfera bolsonarista ganha um aliado de peso. A realidade paralela segue em plena atividade. pic.twitter.com/Yv8PF5BzG4 October 7, 2021

