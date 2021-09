Jovem que viralizou ao “surtar” contra o PT nas eleições de 2014 e tatuar homenagem a Bolsonaro se filia ao PSB

Isabella Trevisani mobiliza manifestações pelo Fora Bolsonaro ao lado do MBL e virou militante do PSB edit

247- Quem acompanhou de perto as eleições de 2014 recorda de um vídeo que viralizou nas redes sociais de uma jovem, com vários adesivos de Aécio Neves, aos berros, gritando “Fora PT” e dizendo que o “Brasil poderia virar uma Venezuela”.

Isabella Trevisani ganhou notoriedade com o vídeo e seguiu o caminho da extrema-direita. Nas redes sociais, no passado, ela não só posou ao lado de Bolsonaro, mas também tatuou a frase do mandatário. “Brasil acima de tudo” e “Brasil ame ou deixe-o", jargão da ditadura militar.

Relembre o vídeo que viralizou nas eleições de 2014:





Hoje, a jovem abandonou a carreira entre os bolsonaristas e se filiou ao PSB, legenda que acolhe figuras políticas como Flávio Dino e Marcelo Freixo.

Nas redes sociais, ela publica posts contra o governo e mobiliza manifestações pelo Fora Bolsonaro, organizadas pelo MBL, que ocorrerão no próximo dia 12 de setembro.

