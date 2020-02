Juca Kfouri: “Há que iniciar uma campanha pelo impeachment”

247 - O jornalista Juca Kfouri afirmou nesta terça-feira (18) que é preciso iniciar uma mobilização mais forte pelo impeachment de Jair Bolsonaro.

"A nova demonstração de insânia do ocupante do Palácio do Planalto revela até que ponto a cultura miliciana saiu do condomínio Vivendas da Barra, no Rio, e invadiu o Distrito Federal", escreveu Kfouri em seu blog no UOL.

"Porque está tudo dominado a ponto de o filmete em que ele se inspirou terminar com terrível ofensa também ao STF, do mesmo quilate feito contra a jornalista Patrícia Campos Mello, uma das mais premiadas e brilhantes do país", acrescenta o jornalista.

Para Juca Kfouri, passou da hora de notas de protesto. "Há que acionar o autor da barbaridade na Justiça. Há que iniciar uma campanha pelo impeachment de quem desrespeita o decoro e a liturgia do cargo ao ponto em que ele a achincalha. A jornalista sai engrandecida de mais um episódio por ser alvo de ódio preconceituoso e cafajeste", escreve.