Justiça decide que Jovem Pan divulgue resposta de Sâmia Bomfim sobre crítica a bilionários

247 - A 18ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o programa "Os Pingos nos Is", apresentado pelo canal Jovem Pan News, dê o direito de resposta à deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) por conta de uma reportagem sobre os gastos da parlamentar. A juíza Edna Kyoko Kano deu um prazo de dez dias para que emissora transmita a resposta de Sâmia Bomfim. A multa é de R$ 1.000 por dia em caso de descumprimento.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (25) pela coluna de Mônica Bergamo, a juíza Edna Kyoko Kano afirmou que a reportagem fez uma "forte insinuação" de que a parlamentar fez uso pessoal do dinheiro. "É de se reconhecer, no caso vertente, a extrapolação dos limites da liberdade de expressão e do direito de informação dos meios de comunicação em detrimento do direito à honra", disse a magistrada.

A matéria foi divulgada nas redes com a chamada "psolista odeia bilionários, mas não o dinheiro do povo". A publicação, de abril deste ano, criticava o fato de a deputada ter dito que bilionários não deveriam existir, mas fazer uso da cota parlamentar.

