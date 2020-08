Juíza atende site de fake news e ordena que Twitter revele dados dos criadores do Sleeping Giants

O requerimento foi feito pelo Jornal da Cidade Online, site propagador de fake news que pediu ainda a exclusão do perfil do Sleeping Giants edit

247 - A juíza Ana Paula Caimi, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, atendeu parcialmente a um pedido do Jornal da Cidade Online e determinou, de acordo com Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, que o Twitter revele o endereço IP e outros dados cadastrais do Sleeping Giants e Sleeping Giants Rio Grande do Sul, páginas que buscam combater fake news por meio de questionar empresas que têm anúncios em sites propagadores de desinformação.

O Jornal da Cidade Online, alvo da CPMI das Fake News no Congresso Nacional, ainda pediu que as páginas fossem excluídas, mas a juíza afirmou que não há abuso do direito à liberdade de expressão e negou a solicitação.

O Twitter recorreu da decisão afirmando que o exposto é “é nitidamente contraditório", já que a juíza não identificou ilícitos.

