Juliana Baroni, que fez Dona Marisa Letícia no cinema, assume apoio a Lula

247 - A atriz Juliana Baroni anunciou nesta sexta-feira (26) seu apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva a presidente.

Juliana interpretou a ex-primeira-dama Marisa Letícia no filme "Lula, o filho do Brasil", do diretor Fábio Barreto, lançado em 2010. "Honrando a História de D. Marisa Leticia dia 2 de outubro eu vou de @lulaoficial", escreveu a atriz em post no Instagram.

Juliana Baroni é esposa do economista Eduardo Moreira, que não assumiu o voto em Lula.





