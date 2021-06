Juliana Paes compra discurso de Bolsonaro e diz que Nise Yamaguchi foi vítima de "horror" na CPI

247 - A atriz Juliana Paes foi alvo de várias críticas nesta quarta-feira (2) ao sair em defesa de Nise Yamaguchi, médica bolsonarista que fez a defesa da cloroquina, imunidade de rebanho, pregou contra o isolamento social e não soube responder questionamentos técnicos na CPI nesta terça-feira (1).

Em postagem no storie do Instagram, ela seguiu a linha de Jair Bolsonaro e disse que Yamaguchi foi “vítima de horror e boçalidades na CPI”.

No entanto, a atriz não entrou no mérito do discurso negacionista da médica.

Veja a repercussão:

a juliana paes apertou 17 na urna com gosto né........ https://t.co/9MExA0B16u — jade (@_jadexcx) June 2, 2021

Para Juliana Paes feminismo é o direito de mentir, ocultar , inventar e não sofrer nenhuma represália. — Milleny (@NunesMelly) June 2, 2021

Juliana Paes querendo sororidade com a Miss cloroquina? São mais de 460 mil vidas perdidas!!!! pic.twitter.com/sd9PqkT3gm — Nathy (@_yhtaN_) June 2, 2021

"certa ou errada, não importa" importa sim Juliana Paes pq como errada ela tá ajudando Bolsonaro a deixar meio milhão de pessoas morrerem de covid — Mark do Vigor 🎓 (@MarkosVid) June 2, 2021

O Stories da Juliana Paes pedindo sororidade pra médica negacionista.



Pergunta a bonita onde estava a sororidade qd Dilma ouviu um estádio mandando ela tomar no uc, ou qd teve q responder a 48 senadores por 13h e era abruptamente interrompida?🤮🤮🤮🤮 — Alineeeeeeee (@alipalmarella) June 2, 2021





