Juliano Cazarré se proncuncia sobre recusa de tomar a vacina da Covid-19

247 - O ator Juliano Cazarré usou as redes sociais para se pronunciar sobre sua suposta recusa à vacinação contra a covid-19. De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, fontes teriam dito que o ator teria se recusado a tomar vacina e poderia perder o papel de Alcides no remake de "Pantanal" (TV Globo).

"Aos meus seguidores, peço que rezem uma Ave Maria pelo colega que sugeriu pegar o meu lugar por estar vacinado. Ele é um grande ator e não merece estar nessa situação", escreveu Juliano Cazarré, se referindo ao também ator Armando Babaioff, que sem citar nomes, ironizou a escolha de colegas que não queriam ser vacinados.

Cazarré disse que apenas tinha dúvidas sobre tomar a vacina porque tinha pegado a doença no passado. "Há alguns dias eu fiz uma consulta à produção de Pantanal sobre a situação da vacina, pois adquiri imunidade ano passado e já li textos falando que a vacina nesses casos pouco adianta, e que uma nova carga viral pode ser prejudicial. Mas deixei claro que se for uma condição da casa para que eu participe de Pantanal, que eu tomarei. O médico tirou as dúvidas sobre o processo como são feitas e eu já tinha me decidido a tomar, assumindo os mesmos riscos que todos os vacinados. No posto me informaram que eu devo passar lá na quinta-feira (amanhã de tarde). É o que farei", informou o ator.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) descartou a hipóteses de que pessoas já infectadas tinham desenvolvido imunidade a doença de forma que não fosse mais necessário tomar a vacina.

