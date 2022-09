Juliette responde críticas de Luisa Mell sobre aceitar de presente cães de raça

Apoie o 247

247 - Juliette rebateu neste domingo (4) as críticas que recebeu de Luisa Mell. A cantora e vencedora do Big Brother Brasil foi alvo da ativista pelos direitos dos animais na última semana, quando exibiu, nas redes sociais, dois cães de raça, que ganhou de presente. A influenciadora, que luta pela causa dos bichos, opinou que a ex-BBB deveria usar sua visibilidade para incentivar a adoção de vira-latas. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Queria dizer que a melhor opção sempre é adotar, sim. Eu já adotei várias vezes, já tive vários cachorros de rua. Enfim, respeito demais a causa. Eu não quero que isso descredibilize algo tão bonito", iniciou Juliette, em live promovida em seu perfil no Instagram, que conta com mais de 33 milhões de seguidores.

A vencedora do BBB 21 ainda admitiu que pode ter dado um exemplo a milhões de pessoas que a seguem. “Peço desculpas se eu influenciei com meu comportamento, mas esse caso específico teve toda uma história, eu realmente me apaixonei. Tem um ano e meio que eu estava tomando coragem para pegar o cachorrinho.”

Juliette explicou que havia encontrado um outro cachorro logo após deixar o reality show da Globo, quando estava frágil emocionalmente. Os cães Cuscuz e Pitica, que agora estão com a famosa, são irmãos daquele que ela conheceu no ano passado. “O dono ficou muito tocado e tudo o que vocês já viram. Nem tudo na minha vida é uma bandeira.”

Ela relatou ainda que sentiu culpa por ter ficado com eles. "Eu realmente me apaixonei e eu estava com vergonha, eu estava triste porque eu estava com vergonha, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. E infelizmente eu não tenho como fazer tudo perfeito. E não é feio eu me apaixonar por um cachorro", completou.

