Justiça condena dois homens por racismo contra Maju Coutinho, da Globo

247 - A Justiça de São Paulo condenou dois homens que, por meio de perfis falsos em redes sociais, cometeram crimes de racismo e injúria racial contra a jornalista Maju Coutinho, da Rede Globo, informa a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

As penas variam de cinco a seis anos de reclusão em regime semiaberto e aplicação de multa. Eles também foram condenados por corrupção de menores por terem induzido três adolescentes à prática do mesmo crime.

Em julho de 2015, Maju, que na época apresentava a previsão do tempo no Jornal Nacional, foi vítima de comentários preconceituosos no Facebook, em uma postagem do noticiário da TV Globo na rede social. A equipe do JN, com mensagem de William Bonner, respondeu com um vídeo e a hashtag #SomosTodosMajuCoutinho.