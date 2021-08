Justiceiro mascarado viraliza no TikTok

247 - Com um grande número de seguidores, o Grande Londini está enfrentando os trolls que intimidam usuários do aplicativo TikTok — mas esse não seria o trabalho do próprio TikTok?. A reportagem é do portal G1.

"Estamos tirando a rede social das mãos dos intimidadores, pedófilos, golpistas e trolls.", diz o justiceiro.

O homem mascarado de capuz preto fala diretamente para a câmera com uma voz eletronicamente distorcida. Parece ter saído de um filme de terror.

PUBLICIDADE

Mas o objetivo dele não é assustar, a menos que você seja um troll anônimo ou praticante de cyberbullying. Neste caso, ele poderia ser seu pior pesadelo.

Em um de seus vídeos, ele aponta para um comentário abusivo deixado no perfil de uma mulher no TikTok.

PUBLICIDADE

"Se um estranho fizesse este comentário para sua filha, mãe, irmã, esposa, o que você faria? Dizemos: se você participa de jogos estúpidos, seus prêmios serão estúpidos (adaptação do termo que faz referência ao ditado em inglês "play stupid games, win stupid prizes", que quer dizer algo como: se você faz algo errado, deve estar preparado para aceitar as consequências)"

Este é o bordão do Grande Londini, um movimento online que se tornou tão popular no TikTok que conquistou dois milhões de seguidores em apenas alguns meses.

PUBLICIDADE