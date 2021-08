Kennedy Alencar: 'desfile de tanques é encenação e crime de responsabilidade'

247 - O jornalista Kennedy Alencar afirmou que Jair Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao dar aval para o desfile de tanques em Brasília (DF). Segundo o colunista do portal Uol, o evento serviu para Bolsonaro fazer uma encenação para passar a imagem de que tem o apoio de militares para um eventual golpe.

"Crime de responsabilidade, desfile golpista na Esplanada dos Ministérios é intimidação para fugir da polícia e da CPI da Pandemia. História se repete como farsa com ameaça golpista do genocida. CPI reage bem", escreveu o jornalista no Twitter.

"Como de costume, @MarcosRogerio mente na CPI. Desfile golpista não estava programado. Foi instrumentalizado por Bolsonaro para encenar farsa de quem tem apoio para dar golpe. É outro que vai para a lata de lixo da História. Falando em 'comunistas'. Que inteligência privilegiada!", acrescentou.

Assessores de Bolsonaro confirmaram que a ideia de fazer um desfile de tanques na Esplanada dos Ministérios foi para intimidar os poderes Legislativo e Judiciário.

