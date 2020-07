Kennedy Alencar diz que Lava Jato corrompeu a Justiça e atuou contra os interesses nacionais

Jornalista critica parceria de Dallagnol com o FBI para destruir as empresas brasileiras de engenharia, como a Odebrecht edit

247 – O jornalista Kennedy Alencar avalia que a força-tarefa da Lava Jato, liderada pelo procurador Deltan Dallagnol, agiu de forma corrupta e contrária aos interesses do Brasil, ao se associar ao FBI, polícia federal dos Estados Unidos, passando por cima da lei brasileira, com o objetivo de destruir empresas brasileiras de engenharia, conforme demonstrou reportagem publicada pela Agência Pública e pelo Intercept.

"Ora, quebrar a lei para combater a corrupção é uma forma de corrupção. Como mostrou a série de reportagens do Intercept Brasil em parceria com outros veículos de imprensa no ano passado, a Lava Jato é useira e vezeira desse modus operandi parecido com o das organizações criminosas que pretendeu combater. Corromper o sistema judicial é crime", escreve Kennedy, em sua coluna no Uol .

"A defesa dos interesses nacionais não é algo menor. Não é uma coisa que um agente público pago com o dinheiro do contribuinte brasileiro possa deixar de fazer. Mas essas vestais do auxílio-moradia e dos supersalários, privilegiados que nunca hesitaram em defender seus privilégios num país tão desigual, acabaram se lixando para os interesses nacionais quando trataram com seus colegas americanos", pontua ainda o jornalista.

