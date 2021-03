Kennedy Alencar: "Lula deixou evidente que é o candidato mais forte para bater Bolsonaro"

"Tá pronto, quer e sabe como", analisou o jornalista Kennedy Alencar sobre o discurso do ex-presidente Lula. "Com discurso e entrevista que Lula deu hoje, será quase impossível evitar candidatura em 2022. Acertou no tom, nas ideias, deixou mágoas à parte, falou do futuro como estadista" edit

"Com discurso e entrevista que Lula deu hoje, será quase impossível evitar candidatura em 2022. Acertou no tom, nas ideias, deixou mágoas à parte, falou do futuro como estadista. E disse a verdade: Brasil não tem governo. Desmonstrou preparo e desejo de voltar ao poder. Tá no jogo", frisou o jornalista e colunista do UOL.

"Disposição para conversar com Rodrigo Maia é fecho de ouro das falas de Lula. Acertou ao tratar os temas das Forças Armadas, do medo do mercado, do investimento público, da desigualdade, da vacina. Colocou Bolsonaro no seu tamanho. E ainda contou uma novidade: o planeta é redondo", acrescentou.

