Kennedy Alencar: Lula disse a Alckmin que ele não será 'vice decorativo'

247 - Em sua coluna publicada no portal Uol, o jornalista Kennedy Alencar afirmou nesta sexta-feira (8) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou a Geraldo Alckmin (PSB) a pretensão de ter o ex-governador de São Paulo como um vice atuante e não decorativo, caso o petista seja eleito.

"Lula fez questão de deixar claro, como já disse a Alckmin em conversas reservadas, que ele não será um vice decorativo. Afirmou nesta sexta que o PSB participará da discussão de programa de governo e da formação de uma eventual administração", destacou Alencar.

"Alckmin terá papel de destaque na discussão econômica e nas articulações para vencer resistências dos setores mais conservadores do empresariado ao PT, como o agronegócio do centro-sul do país", disse o jornalista. "Lula e Alckmin vão combinar uma agenda de movimentos para tentar vencer a eleição no primeiro turno".

