Kennedy Alencar: no 1º turno, Lula deve ir somente a mais um debate, o da TV Globo

De acordo com o jornalista, a campanha do PT "prefere dedicar o tempo a viagens pelo país, comícios, entrevistas e à propaganda no rádio e na TV" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Kennedy Alencar afirma, em coluna publicada nesta terça-feira (30), que, no primeiro turno da eleição presidencial, "o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá comparecer somente a mais um debate, o da TV Globo". "A ida do petista também dependerá da presença do presidente Jair Bolsonaro. Sem Bolsonaro, Lula não vai. Em relação a outros convites, a decisão da campanha do PT é declinar de todos eles", escreve.

De acordo com o jornalista, "o partido vai concentrar forças para tentar vencer no primeiro turno, que vai acontecer em aproximadamente um mês — em 2 de outubro". "A campanha prefere dedicar o tempo a viagens pelo país, comícios, entrevistas e à propaganda no rádio e na TV", acrescenta.

O colunista reforça que o ex-presidente Lula "tem falado muito e num tom alto". Foi aconselhado a descansar mais a voz e falar menos e num tom mais baixo. Prioridades A campanha petista prepara mutirão para tentar disputar com mais ênfase o voto evangélico. Haverá reforço para tentar frear o avanço de Bolsonaro nesse segmento. Também serão priorizados atos de campanha para manter a alta intenção de voto em Lula no eleitorado feminino".

Leia a íntegra na coluna de Kennedy Alencar

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.