Kennedy: Bolsonaro será tratado pela CPI da covid como motorista bêbado que assume o risco de matar

247 – "Na pandemia, o presidente Jair Bolsonaro se comporta como um motorista que bebe, decide dirigir e, portanto, assume o risco de matar, diz um senador da CPI da Pandemia. Segundo ele, o presidente deverá ser apontado pela Comissão Parlamentar de Inquérito como o principal responsável por mais gente ter morrido e adoecido no Brasil", informa o jornalista Kennedy Alencar, em sua coluna no Uol.

"Bolsonaro esticou o período de crise e aumentou os danos à economia com negacionismo científico, maus exemplos sanitários, sabotagem cotidiana a medidas de mitigação e vacinação a conta-gotas. O empobrecimento do país se dá num grau ainda maior do que normalmente aconteceria apenas com a incompetência gerencial do presidente e do ministro da Economia, Paulo Guedes", lembra ainda o colunista.

