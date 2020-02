Kennedy: Democratas têm de parar de reagir a Bolsonaro como pombas

"Bolsonaro já deixou faz tempo de ser uma ameaça à democracia. Ele a dinamita no Brasil. E as reações ao seu autoritarismo são absolutamente fracas", escreve o jornalista Kennedy Alencar edit

247 - O jornalista Kennedy Alencar, em sua coluna no IG, relata que "duas deputadas brasileiras, Joênia Wapichana (Rede-RR) e Erica Kokay (PT-DF), visitaram o Congresso americano nesta semana a fim de relatar danos aos índios e a outras minorias que ocorrem no governo Bolsonaro".

"Joênia e Kokay discutiram com parlamentares americanas a atitude de Bolsonaro de divulgar um vídeo contra o Congresso brasileiro, convocando pessoas para uma manifestação golpista em 15 de março. A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) também participou da visita das parlamentares brasileiras a Washington", escreve o jornalista.

"Bolsonaro já deixou faz tempo de ser uma ameaça à democracia. Ele a dinamita no Brasil. E as reações ao seu autoritarismo são absolutamente fracas", denuncia ele.

"O ministro do STF Celso de Mello disse que, se Bolsonaro divulgou o vídeo, não está à altura de ser presidente. Ora, não está à altura faz tempo. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), preferiram não entrar em rota de colisão com o presidente", acrescenta.