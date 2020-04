Kennedy: Moro se complica cada vez mais e mensagens mostram que ele queria monopólio do uso político da PF

247 - O jornalista Kennedy Alencar alertou para a promiscuidade de Sérgio Moro no ministério da Justiça e Segurança Pública. O ex-juiz deixou a pasta após Jair Bolsonaro exonerar Maurício Valeixo da Diretoria-Geral da Polícia Federal.

"Com mais diálogos, fotografia de Moro piora. Ele queria o monopólio do uso político da PF. Exerceu esse poder pra proteger Bolsonaro e minimizar Vaza Jato. Não é o santo que pintam de modo irresponsável. Só abriu a boca pq perderia mais poder. Não prevaricou, não?", escreveu o jornalista no Twitter.

Com mais diálogos, fotografia de Moro piora. Ele queria o monopólio do uso político da PF. Exerceu esse poder pra proteger Bolsonaro e minimizar Vaza Jato. Não é o santo que pintam de modo irresponsável. Só abriu a boca pq perderia mais poder. Não prevaricou, não? https://t.co/xU6SMdVv7A April 25, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.