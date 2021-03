Kennedy: voto de Nunes Marques mostra que Bolsonaro teme mais Lula do que Moro

247 - O jornalista Kennedy Alencar repercutiu no Twitter nesta terça-feira (23) o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques contra a declaração de suspeição do ex-juiz Sergio Moro nos processos conduzidos contra o ex-presidente Lula.

Em voto vergonhoso, o magistrado alegou que não basta que o juiz seja simpatizante de certas ideias” para ser considerado suspeito e ainda que a discordância do réu em relação a um juiz que considera “detestável” não leva à anulação de suas decisões.

Kennedy Alencar definiu o voto de Nunes Marques como "pirueta jurídica" e afirmou que a posição do ministro indicado por Jair Bolsonaro à Corte evidencia que o chefe do Executivo prefere enfrentar Moro do que Lula nas eleições de 2022. "Voto de Nunes Marques mostra que Bolsonaro teme mais Lula do que Moro. Conseguiu usar garantismo para defender Moro e Lava Jato. Pirueta jurídica. Falou em provas ilegais. Convém lembrar: foram apreendidas pela PF do então ministro Moro, que tentou destruí-las".

