247 - "Os jornalistas e os seus patrões são responsáveis pela humilhação que lhes é imposta pelo presidente da República nas coletivas do Planalto", escreve o jornalista Kiko Nogueira, no Diario do Centro do Mundo, após o governo Jair Bolsonaro escalar um comediante para distribuir bananas a repórteres no Palácio da Alvorada. "Você não trata como gente quem te trata como cachorro. A não ser que você queira", afirma.

"Para haver um sádico, é necessário um masoquista. Os profissionais normalizaram o comportamento de um vagabundo que se compraz em humilhá-los. Nesta terça, um passo adiante foi dado rumo ao lixo. Como ninguém diz 'basta', não será o último", continua Nogueira, para quem "Bolsonaro tem um relacionamento abusivo com o reportariado, que engole bovinamente suas ofensas, voltando para ser subjugado".

