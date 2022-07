Kotscho: Lula dispara à frente de Bolsonaro nos três maiores colégios eleitorais do país

Apoie o 247

ICL

247 - De acordo com a última pesquisa do Datafolha, o ex-presidente Lula (PT) apresenta grande vantagem sobre seu principal concorrente na corrida presidencial, Jair Bolsonaro (PT), nos três maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O colunista Ricardo Kotscho, em seu blog no UOL, aponta que "em 2018, foi exatamente nesses três estados decisivos para a eleição que Jair Bolsonaro garantiu a vitória ao abrir larga vantagem sobre o petista Fernando Haddad."

Atualmente, Lula tem 43% contra 30% de Bolsonaro em SP, 48% x 28% em MG e 41% x 34% no RJ.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O colunista lembra que "até hoje, após a redemocratização, nenhum candidato a presidente da República foi eleito sem ganhar em Minas Gerais, considerada a síntese do país."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Citando os altos índices de rejeição de Bolsonaro e a força de Lula no nordeste, Kotscho reforça a ideia de Joelmir Tavares, da Folha, de que "pesquisas e cientistas políticos afastam possível reviravolta na corrida presidencial."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE