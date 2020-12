Kotscho relata como Bolsonaro e Moro se uniram para destruir o Brasil em quatro anos

247 - Em uma coluna esclarecedora, no UOL, o jornalista Ricardo Kotscho relata como Jair Bolsonaro e Sergio Moro se uniram para destruir o Brasil em quatro anos. “Apenas quatro anos atrás, os dois eram figuras menores no cenário político nacional”, lembra ele.

“Dois anos depois, o deputado virou presidente e o juiz se tornou seu ministro da Justiça. Não foi nada combinado, ao que parece, mas aconteceu. Para que isso se tornasse possível, derrubou-se um governo, ‘com o Supremo, com tudo’, quebrou-se o sistema político-partidário e grandes empresas, prendeu-se o candidato favorito nas eleições de 2018 e se instalou uma nova ordem em nome do combate à corrupção, com o apoio dos generais, do mercado e de grande parte da mídia”, resume Kotscho.

Para ele, “nem o mais alucinado roteirista de Hollywood seria capaz de criar um enredo como esse, em que 212 milhões de habitantes assistem impavidamente à destruição do seu país, correndo risco de vida, diante da inépcia do governo, que anuncia o início da imunização só para março e adia a compra de vacinas e seringas”.

O conhecimento liberta. Saiba mais