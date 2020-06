Kotscho: Weintraub fugiu da justiça com a ajuda de Bolsonaro numa operação mafiosa

247 – O experiente jornalista Ricardo Kotscho resumiu bem a operação mafiosa que garantiu a fuga de Abraham Weintraub, pior ministro da educação da história do Brasil. "Queiroz está preso, mas Abraham Weintraub conseguiu fugir da Justiça, com a ajuda de Bolsonaro, e um passaporte diplomático a que todos os ministros têm direito. Com as fronteiras dos Estados Unidos fechadas para brasileiros comuns, por causa da pandemia fora de controle, Weintraub entrou no país ainda como ministro da Educação do Brasil, graças ao atraso da publicação da sua exoneração no Diário Oficial da União", escreveu Kotscho, em seu Balaio .

"Numa legítima operação mafiosa, o presidente brasileiro esperou o ex-ministro desembarcar em Miami, para consumar sua demissão numa edição extra do DOU na manhã deste sábado", pontuou o jornalista. "Será que a Interpol já foi comunicada? Terá o Banco Mundial informações sobre o prontuário do fugitivo, que foi indicado pelo governo brasileiro para uma diretoria do órgão multilateral em Washington?", questiona Kotscho.

