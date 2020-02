Lacombe se excede na sabujice e diz que Bolsonaro não é fascista (vídeo)

Jornalista da Band, ex-Globo, Luís Ernesto Lacombe afirma que o PT é que tem “características estranhas”, mas não o governo atual, que vai no caminho contrário do ‘Estado grande’, como fizeram governos fascistas edit

247 - Apoiador de Jair Bolsonaro, o jornalista Luís Ernesto Lacombe, ex-repórter da TV Globo e atual apresentador da Band, fez um novo discurso em favor do governo federal, desta vez para dizer que “acha errado chamar o governo de fascista”, ao contrário do que argumentam artistas, “pessoas supostamente cultas”.

Lacombe criticou os comentários do ator José de Abreu contra Regina Duarte e reforçou elogios ao governo Bolsonaro, dizendo que ele segue o caminho contrário do fascismo ao mudar a estrutura de um ‘Estado forte’, como fizeram governos fascistas.

“Que direitos humanos este governo que está aí viola? As leis continuam as mesmas, protegendo os cidadãos da mesma maneira. Que censura este governo tem feito? Eu não sei”, indaga ainda.

Ele apontou hipocrisia de Zé de Abreu ao apoiar o PT, este sim um partido com “características estranhas”, por segundo ele ter ‘comprado o Congresso’ no caso do mensalão, falado “insistentemente em regular a mídia”, enquanto o governo Bolsonaro “jamais falou sobre isso”.

O jornalista tratou como normal a não disponibilidade de verbas públicas para produções culturais com temas com os quais o governo discorda, como aborto e causas LGBT. “Mas não é censura, quem quiser apoiar sua causa, pode, mas não com verba pública”, completou.